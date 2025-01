Oasport.it - Calcio a 5, Feldi Eboli e Meta Catania continuano a vincere. Bene Pomezia

Leggi su Oasport.it

La dodicesima giornata della stagione regolare della Serie A 2024-2025 dia 5 è andata ufficialmente archivio portandosi dietro il consueto carico di gol ed emozioni.In vetta alla classificail loro duello a distanza: campani vittoriosi 0-3 sul campo del Petrarca, siciliani dilaganti addirittura per 1-6 in casa della Roma.Due pareggi per Napoli e Genzano: 1-1 per i partenopei contro l’Active Network e un pirotecnico 4-4 per i capitolini contro ilvento.Poi un doppio 4-1: quello dello Sporting Sala Consilina sul Manfredonia e quello della L84 Torino contro la Came Treviso. Infine lo 0-1 del Cosenza nella tana del Sandro Abate e il 3-1 della Fortitudosull’Italservice Pesaro.Prossimo turno, in agenda, l’infrasettimanale valido per la 13esima giornata.