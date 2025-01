Pronosticipremium.com - Bologna-Roma LIVE: le formazioni ufficiali

Reduce dalla vittoria per 2-0 contro la Lazio nel derby, lavuole proseguire sulla retta via in questo 2025. L’obiettivo è quello di continuare a macinare punti pesanti, risalendo sempre di più la china della classifica ed avvicinandosi al 7° posto. I capitolini scenderanno in campo contro ilalle 18:00, in una gara da non sbagliare con una diretta concorrente per un posto in Europa. Seguite insieme a Solola.it la direttatestuale del match.4 minuti fa12 Gennaio 2025 17:22 17:22, le(4-2-3-1): Skorupski; Holm, Lucumì, Beukema, Miranda; Freuler, Ferguson; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.