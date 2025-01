Quotidiano.net - Anno difficile sui binari: "Alta velocità e merci, le linee sovraffollate"

Una rete troppo affollata, iper utilizzata, dove passa l’, convogli tradizionali e dove transitano anche treni, molto più lenti e pesanti di tutti gli altri. Una rete che ha visto aumentare il traffico negli ultimi anni, soprattutto nei nodi ferroviari, con più treni in circolazione. Non è stato unfacile, quello appena concluso (il 2024), per la circolazione sui: dal cavo tranciato da un chiodo ai ritardi dell’estate. Il Codacons ha calcolato che dall’1 al 15 agosto 2024 ci sono stati 104 casi di forti rallentamenti o interruzioni. Secondo il Mit, ogni giorno sarebbero 9mila i treni che arano idella rete ferroviaria italiana. Una situazione di "iper-utilizzo", come la definisce lo stesso dicastero. Secondo l’esperto Antonio Riva di Ferpress, Agenzia specializzata sui temi delle ferrovie, e il professore Gaetano Fusco, ordinario di Trasporti alla facoltà di Ingegneria dell’Università La Sapienza di Roma, sono molti i motivi dei continui malfunzionamenti della rete ferroviaria italiana.