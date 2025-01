Gamberorosso.it - A Napoli c'è l'unica pizzeria al mondo nascosta in una chiesa

Dove c’era l’altare ora c’è il forno a vista. E così la trecentesca cappella dedicata a S. Maria Porta Coeli è diventata la primache ospita una. Stava là, in via S. Paolo, una traversa di via dei Tribunali, poco distante dalla discesa nellaSotterranea, sconsacrata da decenni, riutilizzata prima come bottega e poi come garage. Gli interni devastati dal riuso selvaggio, che tuttavia conservavano le tracce dei decori e dei fregi in stile gotico della volta. Gli esterni con la monofora ogivale intatta e l’affresco con l’effige della madonna che dà nome alla chiesetta. Sul portoncino d’ingresso un bel giorno comparve l’avviso “Affittasi” e così, conseguite tutte le autorizzazioni previste, Salvatore Serino e Salvatore Costagliola, due giovani pizzaioli napoletani, si sono buttati a capofitto nell’impresa.