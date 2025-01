Wire Room – Sorvegliato speciale | dal cast al finale tutte le curiosità sul film

Leggi su Cinefilos.it

: dalallesulNegli ultimi anni l’attore Bruce Willis si è dedicato senza sosta a partecipare ad una serie didi genere d’azione e thriller. Tra questi si ritrovano titoli come Survive the Night, Trauma Center, Hard Kill, Fire with Fire e Resa dei conti – Precious Cargo. Un altrosimile a quelli qui citati è, diretto dallo specialista in thriller d’azione Matt Eskandari. È però bene notare che, nonostante sia indicato come protagonista del, Willis abbia in realtà un ruolo molto ridotto.Girato in soli 7 giorni, è uno dei tantia basso budget interpretati da Bruce Willis negli ultimi mesi prima del suo ritiro forzato dalle scene a causa della diagnosi di demenza frontotemporale.