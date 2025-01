Quotidiano.net - Tragedia a Roccaraso: muore 25enne militante di Forza Italia, Luca Palmegiani

E' morto unche era stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale dell'Aquila, dopo essere stato trovato ferito in terra nei pressi di un hotel a. La vittima è un giovanedidi Latina,, che era stato anche coordinatore dei giovani del partito nel capoluogo pontino. Il fatto è avvenuto in concomitanza con l'inizio della due giorni organizzata da"Azzurri in vetta", in corso oggi a Rivisondoli e in programma domani a. Poco prima di essere trovato in terra ferito,aveva affidato a Instagram alcuni messaggi di addio.