Terremoto scossa fortissima | magnitudo 5 5

Unadidi5.5 è stata registrata nell’Etiopia orientale, a circa 165 km dalla capitale Addis Abeba, secondo quanto riportato dal Centro tedesco di ricerca di geoscienze (GFZ). L’epicentro è stato localizzato a una profondità di 10 km.La regione ha sperimentato un’intensa attività sismica dall’inizio dell’anno. Gli esperti del GFZ attribuiscono la causa alla vicinanza di un vulcano che ha iniziato a mostrare segnali di una possibile eruzione imminente.Già il 3 gennaio, le autorità locali avevano avviato un piano di evacuazione dei residenti nella regione di Afar, come riferito da Fana Broadcasting. Questa misura preventiva è stata adottata per proteggere la popolazione dalle potenziali conseguenze dell’attività vulcanica e sismica.Al momento, non si segnalano danni a persone o strutture, ma le autorità continuano a monitorare la situazione.