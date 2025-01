Quotidiano.net - Sette agricoltori su 10 vorrebbero lavorare oltre l’età pensionabile

Roma, 11 gennaio 2025 – Da un lato aumentaper andare in pensione, dall’altro chi ci va vorrebbe continuare a, sentendosi ancora nelle condizioni di farlo. Non sempre si tratta di una scelta, a volte è percepito come un dovere in quanto l’assegno previsto è considerato troppo bassa per garantirsi una buona pensione, e quindi ritardare l’uscita dal lavoro è l’unica soluzione. Sono queste alcune delle conclusioni del secondo report dell’Osservatorio Enpaia-Censis del mondo agricolo. I dati del report Enpaia-Censis L'innalzamento dell'età di pensionamento è considerato dal 65% degli intervistati come “una costrizione alla libertà individuale”, mentre il 70% pensa che anche i pensionati dovrebbero avere modo di continuare a. Tale situazione, viene indicato nel report, è coerente con una società che invecchia e diventa più longeva, e che non vuole avere nelun fattore discriminante.