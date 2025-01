Lanazione.it - Rossi e Talani in missione a Roma. Con altri sessanta primi cittadini: sbloccate i fondi per i nostri borghi

Come preannunciato sulle pagine del nostro giornale, Andreae Lucia, rispettivamente sindaci dei comuni di Molazzana e di Careggine, giovedì mattina hanno partecipato a una conferenza stampa che si è tenuta a, nella Sala Nassirya del Senato della Repubblica. L’incontro, svoltosi alla presenza del senatore Andrea Martella della ComTurismo del Senato e di Roberta Tedeschi, portavoce del Coordinamento Comuni Progetto "Bellezz@- Rifinanziamo la Cultura" e sindaca del Comune di Povegliano Veronese, è stato organizzato per lanciare un appello condiviso al fine di sollecitare lo sblocco deidel progetto "Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati". Quest’ultimo avviato nel 2016 durante il Governo Renzi, in origine aveva attribuito 150 milioni a 271 percorsi di riqualificazione di beni culturali destinati ad andare perduti.