Quintana Porta Maggiore alla scelta del cavaliere

Ore calde, queste, al sestiere di. Lunedì sera, infatti, si svolgerà la decisiva riunione del nuovo comitato, guidato dal caposestiere Gino Petronio, per ufficializzare ladel nuovo. Sembrava tutto fatto, fino a pochi giorni fa, per l’approdo in neroverde di Denny Coppari, reduce da quattro Quintane più che convincenti corse perTufilla. Ma nell’ultimo periodo c’è stata qualche frizione tra le parti, che si sta cercando di ricucire. Coppari, d’altronde, era stato già presentato ai nuovi membri del comitato dicome nuovo, anche se la firma del contratto non è mai avvenuta. Lunedì, comunque, verrà presa una decisione definitiva e la sensazione è che il sestiere non voglia farsi scappare Coppari. Con lui sarebbero elevate le chance di giocarsi il Palio già da quest’anno, visto che l’ex rossonero ha già dimostrato di potersela giocare con Innocenzi.