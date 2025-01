Oasport.it - Quanti soldi ha guadagnato Federica Brignone con la vittoria nella discesa di St. Anton? Montepremi sfizioso. E la classifica…

ha vinto lalibera di St.e ha conquistato la terzastagionaleCoppa del Mondo di sci alpino, dopo che nelle scorse settimane si era imposta nei giganti di Soelden e Semmering. La fuoriclasse valdostana è ormai abituata a dettare legge in Austria e per la prima volta in carriera è riuscita a trionfaredisciplina veloce per eccellenza: dopo le affermazioni ottenute tra porte larghe, superG e combinata arriva la consacrazione anche in questa specialità, toccando quota 30 successi nel massimo circuito internazionale itinerante.La 34enne, che ha allungato in testa alla graduatoria delle italiane più vincentistoria della Coppa del Mondo, ha ampiamente riscattato la clamorosa uscitaprima manche del gigante disputato sette giorni fa a Kranjska Gora e ha portato a casa 100 punti pesantissimi, grazie ai quali aumenta sensibilmente le proprie chancelotta per la conquista della Sfera di Cristallo generale.