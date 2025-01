Ilgiorno.it - Protezione animali cerca rinforzi: soci e volontari dell’associazione per prendersi cura di cani e gatti

Leggi su Ilgiorno.it

Nuovie nuovi. Liladi Legnano (Pal). DiventarePal significa essere parte attiva della sua quotidianità e poter partecipare alle riunioni, portando così il proprio contributo per migliorare la gestione della struttura di via Don Lorenzo Milani 24. Chiunque può iscriversi, scegliendo fra due opzioni: diventareo ordinario, con 25 euro, oo sostenitore, versando 130 euro. L’iscrizione è annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e rinnovabile di anno in anno; il rinnovo (dopo la prima iscrizione) è possibile dal 1° gennaio al 31 marzo. È necessario condividere i valori dello statuto dell’asazione e, tra questi, provvedere alladeglie svolgere azioni di sensibilizzazione. Ci si può iscrivere in struttura o sul sito dell’organizzazione.