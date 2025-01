Unlimitednews.it - Presidente Ordine Biologi Lombardia incontra ambasciatore a Brasilia

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – L’eccellenza deilombardila più alta rappresentanza italiana in Brasile. Si è svolto il 9 gennaio un incontro tra ildell’deidella, Rudy Alexander Rossetto, e l’d’Italia in Brasile Alessandro Cortese, presso la sede dell’Ambasciata italiana a.Un incontro senza precedenti nella storia della rappresentanza deiitaliani, che segna una prima tappa significativa per l’avvio di una cooperazione internazionale tra l’deidellae il Brasile. «Questo incontro rappresenta un momento storico per la nostra categoria e dimostra come iitaliani possano essere protagonisti attivi su scala internazionale, contribuendo a sfide globali come quelle ambientali e scientifiche», ha dichiarato ilRossetto, che ha voluto portare in Brasile nuovi progetti di OBL nel campo dell’ambiente, del clima e della ricerca scientifica.