Lanazione.it - "Porto io in auto chi non è in grado"

Leggi su Lanazione.it

PISA "Infilaperte Servizi". E anche alla guida al posto tuo alla bisogna. Totuccio Galati (nella foto), all’epoca disoccupato di Bientina che si è reinventato imprenditore alla soglia dei 60 anni, dopo aver aperto un franchising "per dare lavoro ad altri disoccupati", ha pensato, con la nuova legge che inasprisce le sanzioni per chi viene trovato alla guida dopo aver bevuto, di ideare un nuvo servizio. "Accampagno chi vuole andare a cena al ristorante o a fare una serata in sicurezza, o chi deve portare i figli in discoteca, io sono astemio". La spesa? "Ci accordiamo". Salvatore, all’anagrafe, ha aperto un franchising ( [email protected] ) nel 2014, "adesso su Pisa e provincia lavoriamo in 2 o 3. Sono disponibile 24 ore su 24, certo di giorno ci occupiamo di altro, ma la sera offro questo servizio volentieri sul territorio, Pontedera, Cascina.