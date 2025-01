Sport.quotidiano.net - Pallanuoto giovanile femminile. Rari Under 16 all’assalto delle Finali tricolori

Dopo la vittoria nel girone 3 del campionato nazionale invernale allieve a punteggio pieno, con tre vittorie su tre, 67 gol realizzati e 10 subiti, la Florentia16 diallenata da Lucia Giannetti è approdata, dopo sette anni di assenza dai grandi palcoscenici, alla Final eight di categoria in programma fino a domani al Centro federale di Livorno. Oltre alla formazione biancorossa vi partecipano, suddivise in due gironi, Bogliasco 1951, Plebiscito Padova, Roma Vis Nova, Sori Pool Beach, Vela Nuoto Ancona, Ekipe Orizzonte e Rapallo. Laè inserita in un girone di ferro con Bogliasco, Padova e Roma, quest’ultima reduce da una cavalcata trionfale sia nella fase a gironi che nei quarti; ma ieri, al debutto, le fiorentine hanno fatto subito centro affermandosi proprio sulla Roma con un eloquente 14-4 che mette in cassaforte i primi tre punti e testimonia una superiorità netta; questi i parziali: 4-0, 4-1,4-1,2-2.