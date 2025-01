Ilfogliettone.it - Non freddo, ma freddissimo: l’Italia travolta dal gelo e dalla neve

Leggi su Ilfogliettone.it

Preparate sciarpe e cappotti pesanti: nei prossimi tre giorni un’ondata diartico colpirà la Penisola con un crollo delle temperature, venti gelidi e nevicate a bassa quota. Un drastico cambiamento meteorologico che porterà un assaggio di crudo inverno in pieno gennaio, come confermato da ilmeteo.it.Un’ondata diRussiaLe correnti gelide in arrivo dal Bassopiano Sarmatico, al confine tra la Russia europea e le Repubbliche Baltiche, stanno per scontrarsi con masse d’aria umida e instabile provenientiFrancia. Questo scontro produrrà piogge diffuse, forti venti settentrionali e un drastico calo delle temperature già nella giornata di oggi, sabato 11 gennaio. Le piogge partirannoSardegna e si estenderanno alle regioni centrali, per poi coinvolgere anche il Sud.