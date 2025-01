Quotidiano.net - Molestie di Capodanno a Milano. I pm: almeno cinque aggressioni

e Nicola Palma Una telecamera ha ripreso, dall’alto, il momento esatto in cui le giovani turiste belghe aper festeggiare ilavrebbero subitoall’incrocio tra piazza Duomo e la Galleria Vittorio Emanuele II, una decina di minuti dopo la mezzanotte. Si sono trovate di fronte a un "muro umano", circondate e aggredite. Si vedrebbero solo le teste delle persone presenti ma, incrociando quei frame con gli altri filmati realizzati dalle telecamere installate nella zona e acquisiti da investigatori e inquirenti, il video potrebbe rivelarsi fondamentale, assieme alle testimonianze, per identificare gli aggressori. Secodo alcune ipotesi potrebbero essere gli stessi che poco prima, quella notte, avevano insultato lo Stato italiano e le forze dell’ordine, come documentato da video finiti sui social.