Thesocialpost.it - Los Angeles, devastato il quartiere dei vip Pacific Palisades: illesa la villa di Tom Hanks

Un nuovo ordine di evacuazione immediata è stato emesso per le zone colpite dall’incendio dia Los, dopo che le fiamme, alimentate dai forti venti, hanno continuato a espandersi rapidamente. Il dipartimento dei vigili del fuoco della città californiana ha deciso di intensificare le misure di sicurezza, dopo che un precedente avviso di evacuazione non aveva avuto l’efficacia sperata.Emergenza sanitaria pubblica a LosIn risposta alla gravità della situazione, le autorità sanitarie locali hanno dichiarato un’emergenza sanitaria pubblica. Il Dipartimento di Salute Pubblica di Losha attivato l’allerta per la contea, evidenziando i gravi impatti degli incendi sulla salute della popolazione. Questi incendi hanno già causato la morte di 11 persone e distrutto migliaia di ettari di terreno e abitazioni.