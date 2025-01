Ilgiorno.it - Livigno, Casa della sanità potenziata in vista delle Olimpiadi invernali

(Sondrio) - Ladisaràindei Giochi olimpici. E questa è una grande notizia per il Piccolo Tibet. Il documento, sottoscritto da Comune di, Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Asst Valtellina e Alto Lario e Agenzia di tutelasalutemontagna, alla presenza dell’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, del direttore generaleDirezione Welfare di Regione Mario Melazzini, punta a migliorare le infrastrutture e i servizi sanitari, sia per affrontare le esigenze straordinarie dell’evento olimpico, sia per lasciare una struttura sanitaria importante e duratura per la popolazione locale. Al termine dell’evento a cinque cerchi, infatti, laresterà un punto di riferimento per lalocale, con servizi “potenziati e permanenti”: Punto di primo intervento attivo h24, 7 giorni su 7, ambulatori operativi 8 ore al giorno, 5 giorni a settimana, diagnostica avanzata: RM, TC, RX e ambulatorio ecografico e unità orto-traumatologica e cardiologica gestite da Asst Niguarda.