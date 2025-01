Inter-news.it - Inter, al Mondiale per Club allarme in attacco? Soluzione in casa – CdS

Il prossimo giugno l’giocherà ilper(clicca qui per conoscere tutti i gironi) e potrebbe avere un piccolo problema in. Ma c’è unanon banale.SITUAZIONE – Stagione infinita per l’, che subito dopo il campionato e la Champions League (con Coppa Italia annessa), i nerazzurri si giocheranno ilpernegli Stati Uniti. A proposito della nuova riformata coppa, Simone Inzaghi potrebbe avere qualche problemino numerico in. In che senso? Sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa hanno contratto in scadenza il 30 giugno, anche se per l’austriaco l’potrebbe esercitare la clausola di prolungamento di un altro anno. Ipotesi difficilmente percorribile. Ecco che per la Beneamata potrebbe aprirsi uno scenario.Occhio all’ipotesi Pio Esposito alpercon l’IPOTESI – Lo scenario per ilpersarebbe quello di portare negli USA Francesco Pio Esposito.