Terzotemponapoli.com - Insigne, Ottaiano: “Le sue qualità mai state messe in discussione”

Lorenzo, secondo diversi rumors, starebbe per riapprodare in Serie A. Antonio, ex agente di Lorenzo, ex attaccante del Napoli, attualmente al Toronto, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Bordocampo – II Tempo’ su Radio Capri. Di seguito quanto dichiarato sul suo ex assistito. “non ha avuto una diminutio scegliendo di andare a Toronto”Così: “Se meriterebbe un ritorno in Serie A? Lui non ha avuto una diminutio scegliendo di andare a Toronto, ci è andato perché fece delle valutazioni personali e professionali, non perché non aveva possibilità di restare in Italia. Le suenon sono maiinquindi il discorso non è se merita o meno un ritorno in Serie A, è capire se ci sono da parte di Lorenzo delle rivisitazioni sulle valutazioni fatte all’epoca.