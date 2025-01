Sport.quotidiano.net - Il Cagliari ferma il Milan: Zortea risponde a Morata, 1-1 a San Siro

Leggi su Sport.quotidiano.net

o, 11 gennaio 2025 – Uncompletamente diverso rispetto alla Supercoppa e il risultato ne è stato una conseguenza. Ili rossoneri a Sangrazie a, complice Maignan, che pareggia il vantaggio dia inizio secondo tempo, così Conceicao non trova la prima vittoria in Serie A e il pubblico si spazientisce.meno qualitativo rispetto a Riyadh e più impreciso, un po’ tornato alla vecchia versione e in classifica la distanza da quelle davanti non si accorcia. Ancora contestazione da parte dei tifosi verso la proprietà e per il tecnico portoghese c’è ancora lavoro fare. Punto importante, invece, per ildi Nicola Primo tempo senza gol Conceicao rilancia Leao dal primo minuto concentravanti. In mezzo Fofana e Musah con Reijnders trequarti.