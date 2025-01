Iltempo.it - Gli incendi avanzano a Los Angeles. Canalis, Ferro, Balti: le reazioni dei vip

La situazione deglinell'area di Lossi sta aggravando. I morti sono 11, mentre 13 sono le persone date per disperse. Gli ordini di evacuazione, che finora avevano raggiunto 153mila residenti, si stanno estendendo. Nelle zone a rischio è in vigore il coprifuoco dal tramonto all'alba e 22 persone sono state arrestate per effrazioni. Oltre al furore delle fiamme, infatti, preoccupano gli sciacalli che, forti della confusione, si introducono in ciò che resta delle abitazioni e compiono azioni di saccheggio. Sui social rimbalzano foto e video dei roghi e aumentano i messaggi di dolore e di aggiornamento dei vip. "Ai pompieri che sono là fuori a salvare animali e case, per favore fate attenzione", ha scritto Elisabettache, fortunatamente, non vive nella zona divorata dal fuoco.