Modine Cis di Torreglia Camani Pd Regione attivi con urgenza tavolo di crisi

Modine Cis hanno comunicato ai sindacati la decisione di chiudere lo stabilimento di Torregglia dell'azienda. La chiusura definitiva dello stabilimento è prevista entro il 31 dicembre prossimo mentre la produzione. Padovaoggi.it - Modine Cis di Torreglia, Camani (Pd): «Regione attivi con urgenza tavolo di crisi» Leggi su Padovaoggi.it Durante una riunione tenutasi all'inizio della settimana scorsa i vertici diCis hanno comunicato ai sindacati la decisione di chiudere lo stabilimento di Torregglia dell'azienda. La chiusura definitiva dello stabilimento è prevista entro il 31 dicembre prossimo mentre la produzione.

Ne parlano su altre fonti Modine Cis di Torreglia, Camani (Pd): «Regione attivi con urgenza tavolo di crisi. Presenterò interrogazione».

Secondo ilgazzettino.it: Modine Cis Italy chiude lo stabilimento a Torreglia, lavoratori in sciopero - TORREGLIA (PADOVA) - Lo stabilimento non si tocca. E con quello anche le prospettive di lavoro di 36 dipendenti (oltre ad altri 5 lavoratori in staff leasing) metà della quali donne.

Scrive udinetoday.it: Chiude lo stabilimento veneto Modine, ce n'è uno anche a Pocenia - Durante una riunione con i sindacati è stata comunicata la decisione dell'azienda. La chiusura definitiva del plesso è prevista entro il 31 dicembre prossimo mentre la produzione terminerà in estate.