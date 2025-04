Internews24.com - Maignan torna per Inter Milan? Conceicao respira verso la semifinale di ritorno in Coppa Italia

di Redazionepotrebbere a disposizione per la garadicorreil recupero in, il portiere delpotrebbe essere a disposizione perdopo l’infortunio maturato nella gara contro l’Udinese, che ha spaventato e non pocoe i compagni di squadra in rossonero dopo l’accaduto.Il portiere francese rimarrà sotto osservazione e lontano dal campo fino a martedì, dunque, quando sono in programma dei controlli medici – riferisce La Gazzetta dello Sport -, dopo i quali si prevede il semaforo verde perre aello e preparare le sfide che verranno. L’obiettivo diè di esserci in tempo per ladidicontro l’, in programma il 23 aprile, ma il giocatore rossonero dovrebbere tra i pali già per il big match contro l’Atalanta, dunque arruolabile ancora prima del match contro i nerazzurri di Simone Inzaghi.