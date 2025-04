Baretti di Chiaia armi droga generalità false e illeciti operazione dei Carabinieri

Carabinieri della Compagnia Napoli Centro, con il supporto del Reggimento “Campania”, del personale dell’ASL Napoli 1 e della Polizia Municipale, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico e nell’area della movida dei “Baretti” di Chiaia.Denunciate. Napolitoday.it - Baretti di Chiaia: armi, droga, generalità false e illeciti, l'operazione dei Carabinieri Leggi su Napolitoday.it della Compagnia Napoli Centro, con il supporto del Reggimento “Campania”, del personale dell’ASL Napoli 1 e della Polizia Municipale, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico e nell’area della movida dei “” di.Denunciate.

Come scrive ilmattino.it: Baretti di Chiaia, rissa tra minori: scappa e travolge militare - I carabinieri della Compagnia Napoli Centro, con il supporto del Reggimento «Campania», del personale dell'ASL Napoli 1 e della Polizia Municipale, hanno svolto un ...

Scrive rainews.it: IL VIDEO - Pestano uno studente a Chiaia e sparano tra la folla: 3 arresti - I tre criminali hanno tra i 19 e i 23 anni e sono vicini ai clan di Pianura. Sabato primo febbraio picchiarono selvaggiamente un ragazzo con il calcio della pistola dopo una lite per motivi futili ...

Nota di fanpage.it: Studente massacrato ai baretti di Chiaia: “Avevo chiesto di rispettare la fila per il bagno” - Lo studente minacciato con una pistola e picchiato avrebbe chiesto al branco di rispettare la fila per il bagno: sarebbe bastato questo per scatenare la ...