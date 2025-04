Levati cao Matilde Brandi si infuria con il ballerino e cade L’incidente alla finale di Ne vedremo delle belle Lorenza Mario è la vincitrice

Ilfattoquotidiano.it - “Levati, ca**o!”: Matilde Brandi si infuria con il ballerino e cade. L’incidente alla finale di “Ne vedremo delle belle”. Lorenza Mario è la vincitrice

!”. Era decisamente dal vivodurante la performance del medley ispirato a “Flashdance” a “Ne”, come dimostra la sfuriata che si è sentita forte e chiara. La showgirl è sbottata nel bel mezzo dell’esibizione durante la, andata in onda sabato 12 aprile su Rai 1. Ma che cosa è successo?disi stava misurando con la collega Pamela Prati. Entrambe dovevano esibirsi in un numero di canto e ballo nei panni dell’iconica Alex Owens, e mentreusava tutto il fiato che aveva in corpo per scatenarsi sui passi di danza e tentare di mantenere una parvenza di intonazione si è letteralmente scontrata –ndo – con unche si trovava sulla sua traiettoria. A fine performance si è scusata con la giuria e con il pubblico: “Mi dispiace, scusate c’era il ragazzo e quindi gli ho detto.