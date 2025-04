Romadailynews.it - Cina: Sichuan, edizione 2025 della Chengdu European Culture Street

Questa foto mostra un frangentecerimonia di apertura dell’EuropeSeason &, nella provincia del, nel sud-ovest, il 12 aprile. L’evento, che mette in mostra arte, musica e cibo tradizionali europei, e’ stato organizzato dalla delegazione dell’Unione Europea (UE) in. Ilsegna il 50mo anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche trae UE. I visitatori assaggiano la pizza presso lo stand dell’Italia all’EuropeSeason &, nella provincia del, nel sud-ovest, il 12 aprile. L’evento, che mette in mostra arte, musica e cibo tradizionali europei, e’ stato organizzato dalla delegazione dell’Unione Europea (UE) in