Giulia Cecchettin l’amarezza dei famigliari Il no alla crudeltà per Turetta è la 76esima coltellata

famigliari di Giulia Cecchettin dopo le motivazioni della sentenza di condanna per Filippo Turetta. “Hanno aggiunto dolore su dolore, perché non ci si aspettano motivazioni simili" ha dichiarato il padre Gino Cecchettin. "Questa è la 76esima coltellata inferta a Giulia” ha dichiarato invece lo zio. Leggi su Fanpage.it Amarezza da parte deididopo le motivazioni della sentenza di condanna per Filippo. “Hanno aggiunto dolore su dolore, perché non ci si aspettano motivazioni simili" ha dichiarato il padre Gino. "Questa è lainferta a” ha dichiarato invece lo zio.

