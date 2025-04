Quifinanza.it - Offerte luce e gas più trasparenti, cosa cambia dal 1° luglio

Leggi su Quifinanza.it

In un periodo storico sempre più complesso con ripercussioni economiche rilevanti per i consumatori, Arera ha approvato un’iniziativa che porterà maggiore chiarezza sul mercato dell’energia elettrica e del gas.Trasparenza e confrontabilità delle offereDal 1°2025 entreranno in vigore nuove misure per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delledi energia elettrica e gas naturale rivolte ai clienti domestici. L’iniziativa è stata approvata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente nell’ambito del decreto-legge 19/2025, conosciuto anche come “dl bollette”.Tra le misure più importanti è stato stabilito che i venditori saranno tenuti a fornire informazioni più chiare e dettagliate nei documenti contrattuali e sui propri siti internet. Per evitare incomprensioni ed essere trasperenti, tutte le condizioni tecnico-economiche dei contratti di fornitura dovranno essere presentate in un’unica sottosezione, separando i corrispettivi per la vendita dell’energia da quelli regolati come le tariffe di rete e gli oneri di sistema.