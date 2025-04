Europei su strada Battocletti trionfa nei 10 km con il record italiano

Battocletti. È un'altra giornata trionfale per la fuoriclasse che conquista l'oro nei 10 chilometri agli Europei di corsa su strada a Lovanio, in Belgio, e trascina al successo anche la squadra Ilgiornaleditalia.it - Europei su strada, Battocletti trionfa nei 10 km con il record italiano Leggi su Ilgiornaleditalia.it In Belgio la campionessa trentina trascina al successo anche la squadra azzurra ROMA - Vince ancora Nadia. È un'altra giornatale per la fuoriclasse che conquista l'oro nei 10 chilometri aglidi corsa sua Lovanio, in Belgio, e trascina al successo anche la squadra

