Forza Italia apre la stagione congressuale e guarda alle Regionali Presenteremo la nostra proposta

Forza Italia Caserta. L’appuntamento, fissato presso l’Hotel Royal, ha segnato l’apertura della stagione congressuale per i Comuni dell’intera Provincia. Erano presenti, tra gli altri, il coordinatore. Casertanews.it - Forza Italia apre la stagione congressuale e guarda alle Regionali: "Presenteremo la nostra proposta" Leggi su Casertanews.it Si è tenuto nella mattinata di ieri, sabato 12 aprile, l’incontro della Direzione provinciale diCaserta. L’appuntamento, fissato presso l’Hotel Royal, ha segnato l’apertura dellaper i Comuni dell’intera Provincia. Erano presenti, tra gli altri, il coordinatore.

Riporta msn.com: Forza Italia, al via la stagione dei congressi comunali. A Vittorio eletto Paolo Santantonio - TREVISO - Il direttivo provinciale di Forza Italia annuncia ufficialmente l’apertura della stagione dei congressi comunali in tutta la provincia di Treviso. «Un passaggio decisivo per ...

Riporta senigallianotizie.it: Forza Italia a Olivetti: “Verifica di programma e richieste concrete per cambiare passo” - Forza Italia Senigallia, dopo l’elezione della nuova segreteria che ha preannunciato l’avvio di una nuova stagione politica per il centro-destra, esce dal primo incontro ufficiale con il sindaco ...

informazione.it comunica: Campania, Forza Italia già inaugura la campagna acquisti: «Dopo la sentenza, porte aperte a chi lascia De Luca - Napoli. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale la legge sul terzo mandato della Regione Campania, Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia, h ...