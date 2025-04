Elezioni RSU confermate il TAR revoca la sospensione si vota dal 14 al 16 aprile

Elezioni RSU 2025 si svolgeranno regolarmente nei giorni 14, 15 e 16 aprile, dopo che il TAR del Lazio ha revocato la misura cautelare che ne aveva temporaneamente bloccato lo svolgimento. La decisione arriva in seguito al ricorso presentato dal CONITP (Comitato Nazionale Istruzione Tecnica Professionale), escluso dalla competizione elettorale e intenzionato a far .

