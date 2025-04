Difesa Tajani Pronti ad arrivare al 2 del Pil presto l’annuncio

Difesa. “Noi siamo Pronti ad arrivare al 2% (del Pil, ndr), presto ci sarà l’annuncio ufficiale da parte del presidente del Consiglio. Questo è un segno della volontà italiana di rafforzare il pilastro europeo della Nato, io sono favorevole alla Difesa europea come obiettivo finale da raggiungere”. Lo ha detto Antonio Tajani, ministro degli Esteri, ai microfoni di Agorà, in onda su Rai 3.“L’ho detto in maniera chiara al segretario Rubio, che l’Italia intende spendere di più per garantire la sicurezza e spendere di più all’interno del pilastro europeo della Nato”, ha affermato. Lapresse.it - Difesa, Tajani: “Pronti ad arrivare al 2% del Pil, presto l’annuncio” Leggi su Lapresse.it Si parla della spesa militare in Italia per la. “Noi siamoadal 2% (del Pil, ndr),ci saràufficiale da parte del presidente del Consiglio. Questo è un segno della volontà italiana di rafforzare il pilastro europeo della Nato, io sono favorevole allaeuropea come obiettivo finale da raggiungere”. Lo ha detto Antonio, ministro degli Esteri, ai microfoni di Agorà, in onda su Rai 3.“L’ho detto in maniera chiara al segretario Rubio, che l’Italia intende spendere di più per garantire la sicurezza e spendere di più all’interno del pilastro europeo della Nato”, ha affermato.

Potrebbe interessarti anche:

Difesa - Tajani “Su spesa pronti a fare nostra parte - dazi non aiutano”

Antonio Tajani : “Pronti ad arrivare al 2% del Pil per le spese della difesa - presto l’annuncio di Meloni”

Tajani : “Siamo pronti ad arrivare al 2% del Pil per le spese della difesa - presto l’annuncio di Meloni”

Ne parlano su altre fonti Tajani: 'Pronti ad arrivare al 2% del Pil per le spese della difesa, presto l'annuncio di Meloni'. Expo 2025, a Osaka inaugurato il Padiglione Italia: le parole di Tajani. Notizie dal mondo | Difesa, Tajani: "Pronti ad arrivare al 2% del Pil, presto l'annuncio". Tajani, 'presto l'annuncio su spese difesa al 2% del Pil'. Tajani: “Spese per la difesa al 2% del Pil: presto l’annuncio della premier”. Difesa, Tajani "Su spesa pronti a fare nostra parte, dazi non aiutano".

Si apprende da ansa.it: Tajani: 'Pronti ad arrivare al 2% del Pil per le spese della difesa, presto l'annuncio di Meloni' - Il leader di Italia Viva proponeva di chiedere a Mario Draghi di trattare con il presidente statunitense Donald Trump a nome dell'Europa. Per Tajani il viaggio di Meloni incoraggerà gli Stati Uniti ad ...

quotidiano.net riferisce: Italia pronta ad aumentare le spese per la difesa al 2% del Pil, annuncia Tajani - Il vicepremier Tajani conferma l'impegno dell'Italia a rafforzare la sicurezza europea con l'aumento delle spese difensive.

Come scrive msn.com: Tajani: “Spese per la difesa al 2% del Pil: presto l’annuncio della premier” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...