Moviola Inter Cagliari Di Bello rimandato Manca un’ammonizione pesante

Moviola Inter Cagliari, il commento del Corriere dello sport sulla sfida tra nerazzurri e isolaniIl commento e la Moviola del Corriere dello sport dopo Inter Cagliari, l’analisi alla direzione di gara di Di Bello:DIREZIONE – «Partita semplice, senza nessun episodio cruciale, soprattutto nelle due aree, squadre che hanno pensato a giocare senza accendersi. Eppure Di Bello lascia qualcosa a San Siro, sicuro qualche giallo (vero Lautaro?), la sensazione – anche – che qualcosa di più si potesse fare».LA SFIDA – «L’ex Internazionale la chiude la sua 13ª sfida in A della stagione con 18 falli fischiati appena (a proposito della semplicità del match, ha una media di 26.58) e un solo cartellino giallo (media 2.83). Nessun dubbio sulla rete di Lautaro: al momento del lancio al volo di Arnautovic, ci sono tre giocatori del Cagliari che lo tengono in gioco, ovvero Mina, Augello e Palomino. Internews24.com - Moviola Inter Cagliari, Di Bello rimandato? Manca un’ammonizione pesante Leggi su Internews24.com di Redazione, il commento del Corriere dello sport sulla sfida tra nerazzurri e isolaniIl commento e ladel Corriere dello sport dopo, l’analisi alla direzione di gara di Di:DIREZIONE – «Partita semplice, senza nessun episodio cruciale, soprattutto nelle due aree, squadre che hanno pensato a giocare senza accendersi. Eppure Dilascia qualcosa a San Siro, sicuro qualche giallo (vero Lautaro?), la sensazione – anche – che qualcosa di più si potesse fare».LA SFIDA – «L’exnazionale la chiude la sua 13ª sfida in A della stagione con 18 falli fischiati appena (a proposito della semplicità del match, ha una media di 26.58) e un solo cartellino giallo (media 2.83). Nessun dubbio sulla rete di Lautaro: al momento del lancio al volo di Arnautovic, ci sono tre giocatori delche lo tengono in gioco, ovvero Mina, Augello e Palomino.

