A Lissone niente striscioni in città per il 25 Aprile 8220Per non creare disparità di trattamento8221

Lissone (Monza e Brianza) ha negato all'Anpi il permesso di esporre in municipio uno striscione commemorativo per gli 80 anni dalla Liberazione dell'Italia. La sindaca Borella: "La scelta di non esporre drappi o loghi vale per tutti" Leggi su Fanpage.it Il Comune di(Monza e Brianza) ha negato all'Anpi il permesso di esporre in municipio uno striscione commemorativo per gli 80 anni dalla Liberazione dell'Italia. La sindaca Borella: "La scelta di non esporre drappi o loghi vale per tutti"

Potrebbe interessarti anche:

Clamoroso Danso - Pedullà : "Niente Juventus perché non ha passato le visite mediche"

L’ultimo pasticcio di Dazn : l’abbonamento promo ritirato con quattro giorni di anticipo (e senza comunicare niente)

Sigma BF è la full-frame minimalista : niente otturatore meccanico - IBIS - mirino - monitor orientabile e SD. Costa 2000 dollari

Ne parlano su altre fonti A Lissone niente striscioni in città per il 25 Aprile: "Per non creare disparità di trattamento". Il Comune di Lissone nega lo striscione per il 25 aprile “per non fare disparità”. L’Anpi: “Liberazione declassata a un eventino qualsiasi”. Lissone, continua la polemica tra sindaco e Anpi. Niente striscione per la Liberazione. La sindaca: sarebbe favoritismo. Se guardi la Serie A dall'estero, la pubblicità a bordo campo cambia. Come funziona: “Facciamo tutto da Lissone”. Niente striscione per la Liberazione La sindaca sarebbe favoritismo.

Come scrive msn.com: Niente striscione per la Liberazione. La sindaca: sarebbe favoritismo - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Come scrive msn.com: Il Comune di Lissone nega lo striscione per il 25 aprile “per non fare disparità”. L’Anpi: “Liberazione declassata a un eventino qualsiasi” - L’amministrazione di centrodestra nega all'Anpi il permesso di esporre un drappo che ricorda gli 80 anni dalla Liberazione. Per la sindaca è una scelta fatta da tempo: “Gli striscioni? O li si mette t ...

Secondo monzatoday.it: Lissone, continua la polemica tra sindaco e Anpi - Prosegue la polemica tra Anpi e il comune di Lissone. Tutto nasce dalla decisione dell’amministrazione di non esporre striscioni per l’80° anniversario dalla Liberazione. Il motivo? “Non fare disparit ...