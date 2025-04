Cina al via a Jiamusi festival Hanjiang benedizione per nuovo anno

La seconda edizione del festival Hanjiang ha preso il via ieri a Jiamusi, nella provincia nord-orientale cinese di Heilongjiang, con alcune sedi distaccate nella citta' di Tongjiang, nella citta' di Fuyuan, nella citta' di Fujin, nella contea di Huachuan e nella contea di Tangyuan. Lo "Hanjiang" e' un'antica usanza di Jiamusi, in cui la popolazione locale grida al fiume e prega per la benedizione del nuovo anno e per un buon raccolto di pesca. Negli ultimi anni, questa tradizione si e' trasformata in un segno distintivo dell'industria culturale e turistica locale. Agenzia Xinhua

