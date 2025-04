Basket Adamant centra un successo che vale doppio con la Sangiorgese finisce 74 – 69

successo chiave, ribaltando la differenza canestri, quello che l'Adamant coglie alla Bondi Arena contro la Sangiorgese. I biancazzurri soffrono ma dimostrano di essere un grande gruppo, e nella ripresa concedono agli avversari appena 23 punti, affidandosi a uno straordinario Ballabio. Today.it - Basket, l'Adamant centra un successo che vale doppio: con la Sangiorgese finisce 74 – 69 Leggi su Today.it Unchiave, ribaltando la differenza canestri, quello che l'coglie alla Bondi Arena contro la. I biancazzurri soffrono ma dimostrano di essere un grande gruppo, e nella ripresa concedono agli avversari appena 23 punti, affidandosi a uno straordinario Ballabio.

