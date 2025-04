Amici colpo di scena su Celentano il pubblico non crede ai propri occhi

Amici”, colpo di scena su Celentano: il pubblico non crede ai propri occhi – Chi l’avrebbe mai detto? proprio lei, la più temuta tra i prof del Serale di Amici, Alessandra Celentano, si è lasciata andare a un momento di. tenerezza. Una scena che ha spiazzato un po’ tutti. ( dopo le foto)Leggi anche: “Amici”, stasera la quarta puntata: un’eliminazione choc, spoilerLeggi anche: Tv in lutto, addio all’amato volto della famosa serie“Amici”, colpo di scena su Celentano: il pubblico non crede ai propri occhiSabato 12 aprile, durante l’ultima puntata del talent di Canale 5, è successo l’impensabile: la severissima maestra di danza Alessandra Celentano ha abbracciato Francesca Bosco, la sua allieva più bersagliata (e più piagnucolona, secondo la prof). Tvzap.it - “Amici”, colpo di scena su Celentano: il pubblico non crede ai propri occhi Leggi su Tvzap.it News tv. “L’ha costretta Maria a farlo”. “”,disu: ilnonai– Chi l’avrebbe mai detto?o lei, la più temuta tra i prof del Serale di, Alessandra, si è lasciata andare a un momento di. tenerezza. Unache ha spiazzato un po’ tutti. ( dopo le foto)Leggi anche: “”, stasera la quarta puntata: un’eliminazione choc, spoilerLeggi anche: Tv in lutto, addio all’amato volto della famosa serie“”,disu: ilnonaiSabato 12 aprile, durante l’ultima puntata del talent di Canale 5, è successo l’impensabile: la severissima maestra di danza Alessandraha abbracciato Francesca Bosco, la sua allieva più bersagliata (e più piagnucolona, secondo la prof).

Potrebbe interessarti anche:

“Sei fuori”. Eliminata da Amici 24 - ma dopo il colpo di scena : “Vieni a lavorare con me”

Colpo di Scena ad Amici : Nuova Registrazione Senza Maria!

Mister Movie | Amici 24 Anteprima Serale 22 Marzo : Colpo di Scena ed Anticipazioni!

Ne parlano su altre fonti Amici 24, Nicolò Filippucci rinuncia alla maglia del serale dopo la proposta della maestra Celentano. Amici, Alessandra Celentano chiede di cambiare il regolamento e Nicolò rinuncia alla maglia del Serale: le ant. Amici 24, Emanuel Lo disintegra Alessandra Celentano: "Sei una maleducata". Amici, colpo di scena di Maria De Filippi: stasera puntata 'imprevista'. Cosa vedremo e chi ci sarà. Semifinale Amici 12 maggio: eliminato e chi è arrivato in finale. Il colpo di scena. “Amici 24”, chi va al Serale? Le maglie assegnate del 2025.

Secondo msn.com: Amici 24, Alessandra Celentano dura contro Deborah Lettieri e Francesca: "Punti sul vittimismo, così lei non cresce" - Acceso scontro in studio tra la maestra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri per il guanto di sfida lanciato a Francesca e Chiara. Ecco cosa è successo durante la quarta puntata del Serale di Amici ...

Secondo libero.it: Amici 24, Deborah Lettieri dopo lo scontro con la Celentano: “Trappole nascoste”, lo sfogo post puntata - Amici 24: cosa è successo tra Lettieri e Celentano Per interpretare al meglio le parole ... "Ti mancano pulizia e tecnica", ha detto la prof riferendosi all’allieva, poi con un colpo di scena ha ...

Nota di dilei.it: Alessandra Celentano e Deborah Lettieri, lo scontro ad Amici continua: “Mi stai offendendo” - A tener banco in questa edizione di Amici è lo scontro tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri. La neo-assunta insegnante di danza sembra proprio esser stata messa lì apposta, per ...