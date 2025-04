Lidentita.it - Gli Usa e getta sono 40 milioni

Leggi su Lidentita.it

quaranta, una percentuale che non si è significativamente modificata nei decenni, quasi il 12 per cento della popolazione: gli americani poverigli scartati, il simbolo dell’America che non conta, gli invisibili continuamente assenti dalle campagne elettorali dei democratici e dei repubblicani. Non si riferiva certo a loro il presidente Donald Trump, quando . Gli Usa e40L'Identità.