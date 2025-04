Novaratoday.it - Il ristorante che offre da bere a chi evita gli alcolici

Leggi su Novaratoday.it

Se guidi e non bevi, le bevande analcoliche sono gratis. É questa l'iniziativa lanciata dalla Taverna Brigantia, un locale sulle colline dell'Alto Vergante, a Brovello-Carpugnino, per affrontare le conseguenze dell'entrata in vigore, a fine 2024, del nuovo codice della strada e per.