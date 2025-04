Ilnerazzurro.it - Dimarco, Zalewski: il punto sugli infortunati in casa Inter

Avevano fatto preoccupare le immagini di Federicocon la borsa del ghiaccio sulla coscia in panchina ieri pomeriggio. Così come c’era apprensione per l’uscita anzitempo dal campo di. Si temevano altri guai inma in realtà non dovrebbero esserci problemi.Il polacco ha tranquillizzato al termine della gara affermando che si trattava solo di crampi. Lo stesso, rispondendo ad un articolo sui social ha risposto con un: “Sto bene”. Entrambi quindi dovrebbero essere a disposizione contro il Bayern Monaco mercoledì a San Siro.L’esterno azzurro è in lizza per una maglia da titolare sull’out di sinistra. Anche Taremi, ieri in panchina, dovrebbe essere disponibile. Meno fiducia per Dumfries il cui infortunio si sta rivelando più grave del previsto.