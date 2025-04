Mio marito è gay ma abbiamo una vita sessuale fantastica Vogliamo un figlio lo facciamo alla vecchia maniera la storia di Samantha e Josh

Samantha Greenstone e Josh Hoff sono sposati da tempo, lui è dichiaratamente gay, lei eterosessuale. "Stiamo provando ad avere un figlio", ha detto Samantha in un video virale su TikTok. La loro relazione, definita "mista", cioè tra persone con orientamenti sessuali differenti, ha dato il via a un dibattito sul Web.Il termine più usato dagli utenti? "Matrimonio lavanda", ovvero l'unione tra una persona eterosessuale e una omosessuale, di solito per nascondere l'orientamento del partner omosessuale. Ma loro respingono l'etichetta: "Lo facciamo alla vecchia maniera. Sì. E se non capisci cosa significhi, allora non è compito nostro insegnarti come funzionano le cose", ha replicato Samantha.La storia inizia nove anni fa, come amicizia. Poi qualcosa è cambiato. "Mi sono resa conto di provare sentimenti per Josh", ha spiegato Samantha.

