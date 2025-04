Movieplayer.it - Grande Fratello, Lorenzo chiarisce il suo orientamento: cosa c'è di vero dietro i rumors degli ultimi mesi

Spolverato interviene su Instagram sulle voci sul suosessuale: il modellotutto e replica alle insinuazioni nate durante il. IeriSpolverato, ex concorrente del, ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram per mettere a tacere, ancora una volta, le voci sul suosessuale che dacircolano sul web. I, infatti, sono iniziati quando il modello milanese si trovava ancora all'interno della Casa più spiata d'Italia e non si sono mai placati. Le dichiarazioni diSpolverato su Instagram "Mi vedo costretto a smentire certe allusioni sul mio. Ribadisco che non c'è mai stato nessun uomo con cui io abbia avuto una relazione, e attualmente non sto frequentando nessuno, nemmeno un'altra donna.