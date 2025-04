AEW Jamie Hayter e Athena avanzano nella Owen Hart Cup

nella puntata di AEW Saturday Collision del 12 Aprile si sono tenuti due match valevoli per il primo turno della Owen Hart Cup femminile.Nel primo Jamie Hayter ha battuto Billie Starkz e ha acceduto alle semifinali dove affronterà Kris Statlander, mentre nell’altro Athena ha sconfitto Harley Cameron e si troverà davanti in semifinale Mercedes Moné questo Mercoledì a Dynamite.The CEO has a homefield advantage at #AEWDynamite Spring Breakthru when she faces Athena THIS WEDNESDAY in the #OwenHartCup Semifinals!Watch #AEWCollision LIVE on TNT & MAX@MercedesVarnado @AthenaPalmerFG pic.twitter.com/9cs4bGzxQA— All Elite Wrestling (@AEW) April 13, 2025 Come specificato da Moné in questo video, la puntata di Dynamite sarà a Boston, la sua città natale e quindi non ci sarà possibilità per Athena di uscire vincitrice dall’incontro, perché Moné le farà vedere che la migliore tra le due è lei. Zonawrestling.net - AEW: Jamie Hayter e Athena avanzano nella Owen Hart Cup Leggi su Zonawrestling.net puntata di AEW Saturday Collision del 12 Aprile si sono tenuti due match valevoli per il primo turno dellaCup femminile.Nel primoha battuto Billie Starkz e ha acceduto alle semifinali dove affronterà Kris Statlander, mentre nell’altroha sconfitto Harley Cameron e si troverà davanti in semifinale Mercedes Moné questo Mercoledì a Dynamite.The CEO has a homefield advantage at #AEWDynamite Spring Breakthru when she facesTHIS WEDNESDAY in the #Cup Semifinals!Watch #AEWCollision LIVE on TNT & MAX@MercedesVarnado @PalmerFG pic.twitter.com/9cs4bGzxQA— All Elite Wrestling (@AEW) April 13, 2025 Come specificato da Moné in questo video, la puntata di Dynamite sarà a Boston, la sua città natale e quindi non ci sarà possibilità perdi uscire vincitrice dall’incontro, perché Moné le farà vedere che la migliore tra le due è lei.

