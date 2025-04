California proteste nella Silicon Valley cartelli contro Elon Musk

Silicon Valley protestano contro le posizioni a favore di Trump tra i leader del settore che un tempo erano al fianco dei lavoratori. Alla manifestazione a San Jose mostrati cartelli e striscioni contro il patron di Tesla Elon Musk. Lapresse.it - California, proteste nella Silicon Valley: cartelli contro Elon Musk Leggi su Lapresse.it I lavoratori del settore tecnologico dellaprotestanole posizioni a favore di Trump tra i leader del settore che un tempo erano al fianco dei lavoratori. Alla manifestazione a San Jose mostratie striscioniil patron di Tesla

