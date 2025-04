Bergamonews.it - Chiamamifaro, finisce l’avventura ad Amici: l’artista bergamasca eliminata dal talent

È finita sabato sera, dopo 24 presenze in trasmissione,di Angelica Gori, in arte, dalshow di Canale 5 “”. La cantautriceha salutato così definitivamente la scuola di Maria de Filippi.La quarta serata delle fasi finali ha visto la sfida tra la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo contro quella di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi:è entrata in scena durante la terza manche esibendosi sulle note di “Drivers License” di Olivia Rodrigo nel confronto con Nicolò, che però secondo i giudici ha fatto meglio di lei.Per lei, quindi, si sono aperte le porte dell’ultimo decisivo ballottaggio a tre, con Senza Cri e Daniele. Quest’ultimo si è salvato subito, lasciando aperta la sfida tra i primi due.ha scelto di cantare “Every teardrop is a waterfall”, mentre l’avversaria si è esibito con “Baby can I hold you”: spediti momentaneamente in casetta in attesa del verdetto finale, sono stati poi avvisati da Maria de Filippi della decisione dei giudici di premiare Senza Cri e di mettere quindi fine dopo sei mesi all’esperienza delorobica.