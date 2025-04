Domenica In gli ospiti di oggi 13 aprile di Mara Venier scaletta e orario

ospiti oggi a Domenica In. Domenica 13 aprile, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 31esima puntata del talk show condotto da Mara Venier, pronta come sempre a intrattenere il pubblico con interviste intime e. Europa.today.it - Domenica In, gli ospiti di oggi (13 aprile) di Mara Venier: scaletta e orario Leggi su Europa.today.it TantiIn.13, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 31esima puntata del talk show condotto da, pronta come sempre a intrattenere il pubblico con interviste intime e.

Potrebbe interessarti anche:

Verissimo - gli ospiti e le interviste di oggi domenica 13 aprile

Verissimo - gli ospiti di oggi domenica 19 gennaio : le anticipazioni

Domenica In : ospiti e scaletta di Mara Venier oggi - 9 febbraio 2025

Ne parlano su altre fonti Domenica In, gli ospiti di oggi domenica 13 aprile: chi c'è in studio con Mara Venier. Domenica In, gli ospiti del 13 aprile: Pamela Prati e Valeria Marini in studio. A "Verissimo" Elisabetta Gregoraci racconta il suo anno difficile. Anticipazioni Domenica In 13 aprile: tra gli ospiti Roby Facchinetti, Katia Ricciarelli e tanti altri. Che tempo che fa: ospiti della puntata di domenica 13 aprile 2025 sul Nove e in streaming su discovery+. Verissimo oggi in tv domenica 13 aprile su Canale 5: scopri le anticipazioni e gli ospiti della puntata.

Scrive gazzetta.it: Domenica In, gli ospiti del 13 aprile: Pamela Prati e Valeria Marini in studio - Gli ospiti della puntata di Domenica In del 13 aprile, da Roby Facchinetti a Pamela Prati e Valeria Marini: le anticipazioni di oggi.

msn.com comunica: Domenica In, gli ospiti di oggi domenica 13 aprile: chi c'è in studio con Mara Venier - Nuova puntata oggi, domenica 13 aprile, per ' Domenica In ', con tanti ospiti in studio da Mara Venier in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, dalle 14.00 su Rai 1 e Rai Italia.

Come scrive msn.com: Domenica In, gli ospiti di oggi (13 aprile) di Mara Venier: da Drupi a Valeria Marini con la mamma - Domenica per il pubblico televiso di Rai1 vuol dire soltanto una cosa: torna in onda Mara Venier con il suo pubblico di Domenica ...