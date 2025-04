Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Atalanta-Bologna: le formazioni Ufficiali LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra i nerazzurri di Gasperini e i rossoblu di Italiano in tempo realeL’ospita ila Bergamo nel lunch match domenicale valido per la trentaduesima giornata del campionato diA, tredicesimo turno del girone di ritorno. Un autentico scontro diretto in chiave qualificazione in Champions League che sarà diretto dall’arbitro Mariani della sezione di Aprilia.Gasperini e Italiano, allenatori di(LaPresse) – Calciomercato.itReduci da tre sconfitte consecutive senza mai andare in gol contro Inter, Fiorentina e Lazio, adesso i nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono chiamati a invertire la rotta. Dopo essere stati in lotta addirittura per lo scudetto, diventa obbligatorio vincere per non mettere a rischio almeno il quarto posto in classifica.