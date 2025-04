Romaauto contro un albero morto 26enne

26enne è morto a Roma, nel quartiere del Torrino, schiantandosi in macchina contro un albero. L'incidente non ha coinvolto altre auto. Il giovane avrebbe perso il controllo della sua, finendo contro l'alberatura dello spartitraffico centrale. Riaperta la strada dopo i rilievi. Velocità elevata e colpo di sonno tra le cause possibili dell'incidente. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 11.30 Una Roma, nel quartiere del Torrino, schiantandosi in macchinaun. L'incidente non ha coinvolto altre auto. Il giovane avrebbe perso illlo della sua, finendol'alberatura dello spartitraffico centrale. Riaperta la strada dopo i rilievi. Velocità elevata e colpo di sonno tra le cause possibili dell'incidente.

